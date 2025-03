Corbo: "Cosa è successo dopo Atalanta-Napoli? Io forse lo so..."

“Occorre credere ancora nello scudetto perché questa squadra è stata fino a gennaio candidata autorevole per il tricolore, se è riuscita a vincere partite con tanta disinvoltura, perché non potrebbe riuscirci adesso?": a dirlo in diretta a Radio Marte è l'editorialista di Repubblica, il giornalista Antonio Corbo.

Che poi aggiunge: "Fino al 25 gennaio le cose erano andate bene, vincendo anche contro l'Atalanta e la Juventus. Cosa è successo? Sono sicuro che Conte e lo staff hanno cercato le cause, che secondo me sono due: la serie di infortuni muscolari che hanno costretto Conte a rivedere il modulo, perdendo la catena di destra che era la forza della squadra costringendo Di Lorenzo e Politano a giocare fuori ruolo e ad avere un dispendio fisico importante. Ora il Napoli deve ritrovare se stesso, nella forma fisica e nell'assetto tattico che è il 4-3-3 per il quale la squadra è costruita. Il 3-5-2 è stata una formula emergenziale ma non la migliore possibile visti i risultati che ha prodotto”.