Corbo critico: "Ci si è dilungati nelle feste e si è pensato poco ad acquisti e tecnico"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Secondo me ci si è dilungati troppo nella festa Scudetto e si è pensato poco alla campagna acquisti, alla scelta dell'allenatore. E allora è stato ascoltato. Io so che il preparatore di fiducia del Napoli era Sinatti, che non ha accettato un lavoro subalterno e se n'è andato. Questi sono incidenti di percorso. Il Napoli ha avuto tanto a cui pensare, da Osimhen a Zielinski, ma bisognerebbe capire cos'è che non funziona nella preparazione. Io resto comunque fiducioso.

Quando si cambia l'allenatore, però, è buona norma non cambiare anche il preparatore, affinché si aiuti il nuovo allenatore tramite il lavoro fatto negli anni scorsi. Sinatti avrebbe avuto sicuramente delle schede su ogni calciatori che avrebbero aiutato il nuovo corso tecnico".