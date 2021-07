Corbo: "Folorunsho e Zanoli sono due grandi talenti, non vanno ceduti. Basta con l'esterofilia”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Folorunsho e Zanoli sono due grandi talenti, bisogna avere il coraggio di lanciarli nel grande calcio. Non va mandato in una serie inferiore a maturare. Questi due ragazzi sono molto forti, dobbiamo smetterla con l'esterofilia. Il calcio italiano non è il migliore d'Europa, dobbiamo soltanto ringraziare Mancini che ha messo in piedi un grande gruppo. Io di Spalletti comincio a fidarmi, si sta comportando in maniera perfetta al Napoli. Vi dico che oltre a Folorunsho e Zanoli, mi parlano bene anche di Palmiero".