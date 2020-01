Corbo: "Gattuso non mi è piaciuto, cambi tardivi con Callejon assente. Allarme Meret..."

Ospite alla Domenica Sportiva su Rai Due, il giornalista Antonio Corbo commenta il ko con la Lazio: "Gattuso va apprezzato per come gestisce la squadra, ha rifatto gli allenamenti sul piano atletico, ma con la Lazio non mi è piaciuto. I cambi sono stati tardivi, ha tenuto in campo Callejon che era assente, e poi non mi piace neanche questa difesa di Ospina. Certamente non gli avrà detto di tentare il dribbling a Immobile. C'è una verità di sottofondo che va detta: Meret ha avuto dei segni di regresso negli ultimi tempi, probabilmente merita una migliore assistenza sul piano tecnico durante gli allenamenti. Il portiere è accusato di non sapere giocare bene coi piedi ma rimane un patrimonio del calcio italiano. Ospina voleva dimostrare di essere un fenomeno laddove manca Meret, ha voluto fare il giocoliere in area e per questo va censurato dall'allenatore. Quella di Gattuso è una solidarietà dolciastra, avrebbe dovuto dire, scherzando: ti mando a letto senza cena".