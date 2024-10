Corbo: "Giusto sognare, il Napoli è davvero forte. Grazie a Conte è una schiacciasassi"

vedi letture

"Insomma i mezzi per lottare, in anticipo sui programmi, per lo scudetto li ha eccome, grazie anche agli investimenti di De Laurentiis".

“I tifosi del Napoli sono così arguti che Conte dice certe cose perchè deve dirlo, perchè deve mitigare questa atmosfera entusiasta. Non dico – ha detto l’editorialista di Repubblica Antonio Corbo a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - che bisogna suonare la grancassa, ma secondo me è giusto che i tifosi sognino.

Ed è corretto anche perché il sogno non è utopia, questo Napoli è veramente forte. E’ capace anche di battere i deboli, come è capitato col Monza. I tifosi hanno capito che se va tutto bene il Napoli può vincere davvero questo titolo. Il Napoli ha contenuti importanti, i calciatori stanno tutti sul pezzo, giocano con la vittoria cucita sulla pelle. Bisogna assecondare questa squadra, che ha carattere ed è, grazie a Conte, una schiacciasassi. Insomma i mezzi per lottare, in anticipo sui programmi, per lo scudetto li ha eccome, grazie anche agli investimenti di De Laurentiis.

Secondo me Lukaku non deve essere messo a confronto con Osimhen, perché ormai il nigeriano fa parte del passato e soprattutto, in modo ostinato, non ha voluto restare a Napoli. Invece il belga è uno che sta con piacere in azzurro e va sostenuto”.