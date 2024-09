Corbo: "Meret ha parato troppo contro il Cagliari per essere il portiere di una big"

Il giornalista ed editorialista di Repubblica Antonio Corbo è intervenuto a Radio Marte: "Il Napoli è una squadra forte ma imperfetta, perché non è salda nell'impianto centrocampo/difesa, da risolvere in vista della Juventus. Meret ha parato troppo contro il Cagliari per essere il portiere di una grande squadra. E' un segnale di una difesa che va un po' rivista. Lobotka non si trova molto nel centrocampo a due, il Napoli nelle ultime gare soffre troppo nei colpi di testa e a centrocampo non è ancora perfetto.

Conte trarrà le sue conseguenze, però ha in mano una squadra che ha un pregio rarissimo, ovvero la forza di piegare gli avversari alla distanza, perché ha grande carattere e ottima condizione fisica. Nel finale sta facendo prevalere la superiore qualità tecnica. Attualmente il Napoli, in una scala da 0 a 10, vale già 8: può arrivare a 10 risolvendo questo equivoco: conviene avere una difesa a tre che diventa a 5 contro una o due punte o è meglio passare a 4 con un centrocampista in più? Per me l'ultima sarebbe una buona soluzione, interessante quanto meno. In ogni caso il Napoli ha qualità, forza e virtù per le quali le altre grandi devono seriamente temerlo. E' imperfetto ma micidiale" .