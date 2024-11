Corbo: "Napoli soccombente con l'Atalanta. Non mi aspetto lo stesso domenica"

vedi letture

Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Inter-Napoli? Conoscendo il valore intrinseco del Napoli sono sicuro che ci sarà una grande risposta da parte di Conte. Il Napoli ha giocato non benissimo, ma ha sempre vinto, con le squadre di livello medio.

Ha pareggiato con la Juve, ha vinto col Milan e s’è fermato con l’Atalanta. Bisogna capire qual è il comportamento tattico di questa squadra. Il Napoli s’è rivelato una squadra forte per il carattere perentorio, ma poi è stata una squadra muscolare. Però è stato soccombente con l’Atalanta, ma non credo che il Napoli di Conte possa incappare in un tranello con l’Inter”.