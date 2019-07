Corbo sicuro: "Ancelotti non ha detto la verità, ha coperto le carte con astuzia e diplomazia"

Nel corso di Ne Parliamo da Dimaro su Canale 8 il giornalista Repubblica Antonio Corbo ha così commentato la conferenza stampa di Ancelotti: "Penso che Ancelotti non abbia detto la verità. L'allenatore sta già giocando il suo campionato. Ha capito che quest'anno se la gioca con Conte e Sarri. Ancelotti ha coperto le carte, con la sua astuzia e diplomazia ha detto cose non vere, ad esempio che il gioco sarà lo stesso e ci saranno minori incognite. Non è vero: dal tipo di giocatori che lui ha chiesto si può pensare ad un calcio rivoluzionato. Sta preparando qualcosa di molto interessante" ha concluso Corbo.