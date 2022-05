Corvino: "Il Napoli ha perso una bella occasione, pensavo fosse il suo anno"

Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino a TMW Radio, durante Maracanà, ha commentato la promozione in Serie A della squadra giallorossa

A chi dedica questa promozione? "Ne avrei tante di dediche, ma ad essere sincero credo se lo meriti una persona, che dopo oltre 56 anni ancora non riesce a godermi, ossia mia moglie. Sto più fuori che dentro casa ormai".

Cambierà tanto per la Serie A? "L'ho detto oggi ai ragazzi, che noi andremo ad affrontare un 'animale' diverso dalla B. So che cosa è la Serie A e la fatica che potrà fare il nostro club. Per raggiungere degli obiettivi, dovremo avere idee e tanto lavoro da fare. Ci dobbiamo provare in tutti i modi". Un pensiero sul mister Baroni? "Quando lo incontrai l'anno scorso, sapevo di avere di fronte un tecnico che avrebbe dato equilibrio alla squadra. Ha capito subito cosa volevo ed è stato bravo a metterlo in pratica. Grandi meriti vanno a lui".

Che Serie A pensa di trovare? "Di livello, perché stanno arrivando proprietà straniere che immettono capitali importanti. Mi aspetto una A migliore di quella che ho lasciato. Non poteva sempre vincere la Juventus, che si sta riorganizzando per aprire un altro ciclo".

Ce la farà il Milan di Pioli? "Il Napoli ha perso una bella occasione, pensavo fosse il suo anno. Ora Milan e Inter se lo giocano e in due partite può succedere ancora di tutto".