Corvino: "Sembra regni la calma piatta, ma presto il Napoli si sveglierà sul mercato"

Il noto dirigente Pantaleo Corvino ha parlato del Napoli a La Gazzetta dello Sport: "Inter e Juve si sono già mosse in maniera decisa, altre come Milan, Napoli, Roma e Lazio un po’ meno ma vedrete che presto si “sveglieranno”. A Napoli sembra che regni la calma piatta ma forse era la squadra più forte dal punto di vista tecnico dello scorso campionato: giusto non avere fretta".