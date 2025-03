Cosmi: "Col pari con l'Inter il Napoli non ha vinto lo scudetto, ma creato i presupposti reali"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l'allenatore Serse Cosmi ha commentato il pareggio tra Napoli e Inter soffermandosi sulla prestazione di Romelu Lukaku: "Sapete che non sono il massimo estimatore di Lukaku, ma magari avere Lukaku tutte le partite come ha giocato oggi. Sì è vero che ha difficoltà notoriamente a girarsi, non da quest'anno ma da sempre, però oggi ha corso, un punto di riferimento incredibile è stato per il Napoli.

Quindi al di là del pessimismo locale, che trovo spesso, io invece vengo da fuori e dico che il Napoli oggi non ha vinto lo scudetto ma ha creato i presupposti reali per farlo".