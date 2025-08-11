Cosmi: "La concorrenza è importante, aver preso Milinkovic è un messaggio per tutti"

L'allenatore Serse Cosmi ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei temi attuali in casa Napoli: "Quando si parte con una squadra che ha vinto, è un pochino più difficile entrare nella testa dei calciatori. Bisogna avere la capacità di sopportare il successo. Nel caso del Napoli lo scudetto è stato imprevisto. Sono sicuro che i calciatori non incapperrano più in certi atteggiamenti emersi dopo la vittoria del primo scudetto. Il successo come l’insuccesso destabilizza, ma Conte è un allenatore importante e saprà come fare.

Le sconfitte nel pre-campionato? Non ero mai felice quando si vinceva troppo nel corso della preparazione. Conosco il calcio. Sicuramente l’allenatore bravo non deve guardare ai risultati del calcio d’agosto, ci sono altri aspetti da guardare che per un tecnico sono molto indicativi. Penso alla posizione di alcuni giocatori, ma anche ai comportamenti. Queste sono tutte componenti che si valutano. Ovviamente non fa mai piacere perdere nel corso delle amichevoli. Ricordo che il Napoli ha cominciato male nella scorsa stagione perdendo a Verona, poi ha vinto lo scudetto. La concorrenza a centrocampo non rappresenta mai un problema. Conosciamo bene De Bruyne, Lobotka, McTominay e Anguissa: il Napoli farà qualche competizione in più e magari punterà ad andare avanti. Ci sarà bisogno di tutti. La concorrenza è importante, il Napoli ha preso Milinkovic-Savic ed è un grande messaggio per tutto il Napoli. Secondo me Conte ha già deciso il portiere titolare, ma ovviamente non spetta a me dirlo”.