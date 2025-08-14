Cosmi: "Napoli squadra da battere, ma Juve e Milan si stanno avvicinando"

L'allenatore Serse Cosmi è stato intervistato da Radio TV Lega Serie A, emittente per la quale è stato confermato nella squadra dei talent per il terzo anno.

Tra gli argomenti sui quali è stato interrogato Cosmi, anche la squadra favorita per vincere la prossima Serie A: "È sempre molto particolare dire queste cose in agosto. Logico il Napoli sia la squadra da battere da campione in carica. L’Inter lo stesso, già lo scorso anno avrebbe potuto dare la zampata decisiva e vincere il secondo Scudetto consecutivo ma per vari motivi non ci è riuscita. Anche Milan e Juve si sono avvicinati notevolmente e poi ultimamente c’è sempre qualche sorpresa. Bisognerà capire le potenzialità dell’Atalanta e delle due romane che hanno giocato due gironi di ritorno completamente diversi e ripartono con due nuovi allenatori. È tornato anche Pioli e poi c’è sempre il Bologna di Vincenzo Italiano".

E sulla possibile sorpresa del campionato, prosegue e conclude così Cosmi: "Tutti dicono il Como, ma se la indicano tutti come sorpresa all’inizio evidentemente non è così tanto una sorpresa. Non vedo una squadra che possa essere, ad esempio, il Bologna di due anni fa. Vedo bene la Fiorentina che lo scorso anno ha parzialmente deluso ma in questa stagione può decisamente alzare il livello".