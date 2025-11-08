Costacurta: “Conte è mio amico, ma non ne possiamo più! Questa comunicazione annoia…”

L'ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, Alessandro Costacurta, dagli studi di Sky Sport ha parlato anche di Antonio Conte e del suo modo di comunicare: “Io credo che quello che arrivi a noi sia comunicazione parziale. Sono d'accordo che alla fine quelli che debbano recepire siano i giocatori e c'è qualcosa che noi non percepiamo. Capello quando voleva dire delle cose alla stampa le diceva ma a noi toglieva o aggiungeva. Credo che Antonio vada un po' in quella direzione e che aggiunga poi davanti ai suoi altre cose che noi non sappiamo nello spogliatoio.

Quella non è una comunicazione convincente, posso dirlo. Antonio è stato mio compagno e credo sia anche mio amico, mi annoiano un pochino quelle frasi lì, ma sono sicuro che dica altro nello spogliatoio altre cose e che riesca ancora a smuovere i suoi uomini. All'esterno non funziona? E no, noi non ne possiamo più, possiamo dirlo?”.