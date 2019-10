Costacurta esalta il Napoli: "Vittoria sensazionale, il Salisburgo in casa è una grande squadra!"

Alessandro Costacurta, ex calciatore di Ancelotti al Milan, ha parlato a Sky Sport: "Il Napoli aveva tante assenze, quella di Manolas pensavo potesse pesare anche perché Koulibaly non dà ancora la sicurezza di un tempo, e quindi questa è una vittoria sensazionale. Il Salisburgo in casa è una grande squadra e aver vinto fuori è una cosa molto importante".