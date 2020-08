Costacurta: "L'attacco del Napoli può far male al Barça, Insigne mai così bene..."

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha presentato ai microfoni di Sky Sport la sfida di questa sera, Barcellona-Napoli: "Credo che gli attaccanti del Napoli possano dar fastidio a qualsiasi difesa al mondo, come hanno già dimostrato nella partita d'andata, al San Paolo il Barcellona era andato molto in difficoltà. Certo al Camp Nou, anche senza pubblico, è diverso. Lì si gioca su di un campo quasi allagato rispetto ai canoni italiani. Questa sera gli azzurri devono essere perfetti, in particolare la coppia difensiva Manolas-Koulibaly. Credo che per Lorenzo Insigne sia uno dei migliori periodi di sempre nella sua carriera. Mi è sembrato più forte sulle gambe e più resistente. Inoltre mi sembra che faccia più scatti e in questo modo aiuta molto la squadra".