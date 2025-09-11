Costacurta lancia il Napoli: “E' l’unica italiana che può andare in fondo in Champions”

Intervistato dal Quotidiano Sportivo, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Il Napoli, da noi, è la squadra che si è migliorata di più: ha uno degli allenatori più forti d’Europa, è strutturata. In Champions il Psg è la squadra più attrezzata: può fare il bis. Solo Napoli, tra le italiane, può arrivare ai quarti o in semifinale. Le altre faccio fatica a vederle".

Sull'Inter: "L'Inter? In un certo senso si è rinforzata, ma lotterà più per lo scudetto. Ha giocatori con un anno in più che hanno perso entusiasmo, difficile confermare il cammino degli ultimi tre anni in Europa".