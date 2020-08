Costacurta rammaricato: "Non ho visto questo dominio del Barça e l'1-0 è irregolare"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione del Napoli in Champions: "C'è rammarico per questa sconfitta. Sul primo gol del Barcellona secondo me c'è fallo, poi nel secondo gol 4-5 giocatori del Napoli affrontano questo semi dio (Messi). La squadra si è comportata bene difensivamente in quella occasione. Non ho visto tutto questo dominio del Barça, anche se aveva la partita in mano e nel secondo tempo ha gestito il risultato".