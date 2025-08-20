Costacurta: "Scudetto? Milan non favorito, ma senza Champions se la gioca"

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.L'ex rossonero parla così del nuovo acquisto del Milan, Luka Modric: "Ancora decisivo alla sua età? Uno così vincente, con quello spirito e quella voglia, può esserlo sempre. Non è un caso che siano bastati due movimenti d’anca per far innamorare i milanisti. È servito pochissimo per capire cosa può dare. San Siro è uno stadio diverso da tutti, emoziona anche se per anni hai giocato a Madrid. E lui lo era, l’ho visto coinvolto e colpito dall’accoglienza. Giocare una volta a settimana potrà agevolare le sue prestazioni. A livello personale mi fido di Boban, che da trent’anni parla di Luka come di una persona eccezionale oltre che di un campione fantastico".

Lo scudetto?

"Deve assolutamente essere un obiettivo. L’impegno Champions sarà decisivo e stancante per le altre. Il Milan non è la favorita, ma giocando una volta a settimana può inserirsi nella corsa al titolo insieme a Napoli e Inter. Non è un caso che Leao abbia già una faccia diversa: alle prime partite dell’anno scorso la squadra non era così concentrata. Max porta qualcosa di diverso anche a livello di energia. Aspettiamo qualche gara in più per capire meglio se la sterzata di Allegri potrà essere subito così netta e incisiva".