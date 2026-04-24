Cremonese, Terracciano: "Inutile difendersi e basta, il gol lo prendi comunque"

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Filippo Terracciano, difensore della Cremonese, ha parlato a Dazn a pochi minuti dalla gara del Maradona contro il Napoli: "Siamo consapevoli di non poter fare 90' di non possesso perché il Napoli è forte e se aspetti dietro il gol lo prendi. Quindi veniamo qui per giocare la gara con le nostre armi e per fare le due fasi, anche con la palla ti difendi. Sappiamo che mancano 5 partite, l'unica partita che non vogliamo avere sono i rimorsi a fine campionato. Vogliamo fare oggi la miglior partita possibile", le sue dichiarazioni.