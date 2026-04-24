Caiazza: "ADL costretto a contenere i costi, non è una scelta! Ora palla a Conte"

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Nell’editoriale pubblicato su Il Roma, Salvatore Caiazza richiama l’ambiente Napoli a restare concentrato sul presente.

Un invito chiaro, diretto, quasi perentorio: pensare al campo e non al domani. Nell’editoriale pubblicato su Il Roma, Salvatore Caiazza richiama l’ambiente Napoli a restare concentrato sul presente. “C’è sempre la brutta abitudine in Italia di voler affrettare i tempi. Mancano ancora cinque partite ma si pensa già a chi sarà in panchina nella prossima stagione”. Il concetto è netto: “La verità è che il futuro è adesso”. Prima la Cremonese, poi le altre gare: “La qualificazione Champions non dovrebbe essere un problema, ma perché complicarsi la vita fino a fine maggio?”.

Sul secondo posto: “Conte pensa che sia il primo dei perdenti, ma arrivarci sarebbe comunque una soddisfazione”. Poi lo sguardo oltre: “Ci sarà da capire chi guiderà il Napoli, anche perché sembra che ci sarà un dopo Conte”. Il nodo resta economico: “De Laurentiis presenterà un programma più contenuto, non per scelta ma per mancanza di fondi”. E allora il rischio è concreto: “Il tecnico potrebbe non essere d’accordo e andare via”. Ma per Caiazza la priorità è una sola: “Adesso c’è la Cremonese da battere”.