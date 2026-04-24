Marolda: "Mi sembra che Lobotka sia già lontano dal Napoli". Poi il nome inedito per il sostituto

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Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto a ''Giochiamo d'Anticipo', trasmissione in onda su Televomero: "Qualificazione in Champions? Milan, Napoli e Juve dovrebbero qualificarsi con l'Inter. I Fab 4 sono il peccato originale di Conte. Se l'è trascinato fin qui e spero che non continui a farlo. Chi può partire tra Anguissa, Lobotka, De Bruyne e Lukaku? C'è il rischio che resti solo De Bruyne, lo ho l'impressione che Lobotka sia già lontano dal Napoli. De Bruyne, messo al posto di Lobotka in cabina di regia, ha visione di gioco e riesce a verticalizzare.

Formazione contro la Cremonese? Finalmente qualche cambio, ma aspettarsi troppe sorprese da Conte sarebbe sbagliato. Futuro Conte? Non si arriva a questo punto se non ci sono le basi per lasciarsi. II Napoli dovrebbe fare una valutazione anche sui giocatori. Sarri? A me i ritorni non piacciono. Se il Napoli vuole voltare pagina, deve prendere un giovane emergente che faccia giocare la squadra"