Sky, Modugno: "Conoscendo ADL, se va via Conte prende un big anche mediaticamente"

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Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Televomero.

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Televomero: "Differenza tra secondo e quarto posto? Da un punto di vista aziendale, c'è una motivazione [economica, ndr) per puntare al secondo posto. Dal punto di vista di Conte vale; e anche dal punto di vista della valutazione della stagione può significare qualcosa,

Mercato? Paradossalmente, la cessione di Lukaku è la più difficile da programmare, visto l'ingaggio alto e le condizioni fisiche. Bisogna trovare qualcuno che gli dia un contratto e tanti soldi, perché il Napoli gli dà 8 milioni. La situazione con il Napoli l'ha creata lui: sarebbe bastato venire qui un mese fa e dire le stesse cose che ha detto l'altro giorno.

Chi farei partire tra Anguissa, Lobotka, De Bruyne e Lukaku? Terrei De Bruyne e costringerei Lobotka a rimanere. Se mi si chiede 'cosa può accadere?, rispondo che dipende da chi sarà l'allenatore del Napoli. Se rimane Conte è un conto, se non dovesse esserci Conte...

lo penso che Hojlund si sia evoluto, è cresciuto molto.

Formazione contro la Cremonese? Gutiérrez potrebbe giocare. Ci sta che ci siano riflessioni aperte, però secondo me De Bruyne resta un'opzione molto seria.

Ove mai Conte non dovesse essere l'allenatore del Napoli il prossimo anno, conoscendo De Laurentiis e pensando al centenario, immagino che si punterebbe su un profilo forte anche dal punto di vista mediatico. Sarri tornerebbe come allenatore che ha fatto giocare il Napoli meglio in 100 anni, ma ha 2 anni di contratto con la Lazio. Mancini ha vinto un Europeo ed è un grande allenatore: parliamo di due figure autorevoli".