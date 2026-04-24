Ds Cremonese: "Napoli fortissimo, non dobbiamo avere ansia o frenesia"

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Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a Dazn prima della gara col Napoli: "Giocare col Napoli ti deresponsabilizza dal dover fare la partita e vincere per forza. Giochiamo con una delle migliori in senso assoluto, forse la migliore, però non ci dobbiamo far prendere da ansia o frenesia. Il girone di ritorno è stato sicuramente al di sotto di quello che avevamo dimostrato prima, ma non siamo somari ora come non eravamo campioni prima. Restiamo uniti e concentrati.

Giampaolo? Il lavoro è positivo. Ha avuto un ottimo impatto alla prima partita. Se cambi allenatore, i giocatori si mettono in discussione. Abbiamo vinto a Parma giocando bene, meritando. Col Bologna dopo 2 minuti abbiamo preso gol e sapete che chi lotta per salvarsi è fragile. Col Cagliari meritavamo molto di più ma abbiamo perso e col Torino se l'avete vista, ci siamo comportati bene, anche se bisogna vincere. Siamo positivi, vogliamo giocarci bene le nostre chance da qui alla fine".