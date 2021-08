Criscitiello: "Al Napoli servono rinforzi, le illusioni finiscono a ferragosto"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb il direttore Michele Criscitiello scrive: "Molto bene il Napoli contro il Bayern Monaco. Favolosa la squadra di Spalletti, nonostante un mezzo acquisto. Da risolvere il problema Insigne urgentemente ma il Napoli non sottovaluti il mercato estivo. I rinforzi servono e le illusioni finiscono a ferragosto. La stagione sarà lunga e dura ma questo Napoli deve tornare urgentemente in Champions League. La concorrenza sarà agguerrita e Spalletti è consapevole che in questa squadra manca ancora qualcuno. Certamente delle grandi è quella che deve fare meno ma fare poco non equivale a non fare nulla. De Laurentiis, in questi anni, non ha mai alzato l’asticella; ha sbagliato perché come è accaduto lo scorso anno all’Inter, in questi dieci anni, poteva capitare al Napoli cucirsi uno scudetto sul petto e sappiamo cosa significherebbe vincere uno scudetto a Napoli".