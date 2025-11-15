Criscitiello: “Conte ha sbagliato a restare, da gennaio il rapporto con ADL è ai minimi storici”

vedi letture

Nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Conte sbaglia clamorosamente a restare a Napoli, perché non si parlava neanche con De Laurentiis, non c’era rapporto. Arriva a fine stagione, va via da vincitore e da vincente.

Invece non è riuscito a trovare un’altra soluzione, voleva fare la Champions League e decide di rimanere a Napoli. Ma il rapporto tra Conte e De Laurentiis, dall’anno scorso, dopo il mercato di gennaio, è ai minimi storici, pari a zero”.