Podcast De Paola: "Mi insospettisce il silenzio di ADL. Su parole Conte condanna unanime"

vedi letture

II direttore Paolo De Paola ha detto la sua sui temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Napoli, che ne pensa della 'vacanza' di Conte?

"C'è una condanna unanime sulle sue parole, ma quello che mi lascia perplesso è che anche la radio partner ufficiale del Napoli ha espresso critiche molto severe a Conte. Chapeau, ma il silenzio di ADL mi insospettisce. Come se tendesse la mano al tecnico ma anche lo richiamasse all'ordine. Il colpo di scena potrebbe esserci, perché la situazione è deflagrata. Conte ha esagerato e il fatto che si sia allontanato per una settimana vuol dire che c'è una rottura con i giocatori, stufi degli eccessivi carichi di lavoro. I suoi fedelissimi sono venuti meno. ADL accoglie la debolezza dell'allenatore ma gli manda un messaggio, ossia che certe critiche le condivide. Non credo che voglia andare via, il suo è un messaggio forte e vorrei capire cosa ne pensa la società".