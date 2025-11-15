Bargiggia: “Conte sta cercando di andare alla Juve, contatti continui con Chiellini!”

Il giornalista Paolo Bargiggia, nel corso della sua intervista ai microfoni di TuttoAtalanta.com, ha analizzato anche la situazione in casa Napoli: “La storia di Conte a Napoli è imbarazzante come lo sono le sue dichiarazioni. Evidentemente ha perso di nuovo la bussola alle prime difficoltà nel dover gestire il doppio impegno campionato e Coppa, com’è sempre avvenuto nella sua carriera. Quest'estate ha provato a lasciare il Napoli per andare alla Juve. Non c'è riuscito e di fronte alle prime criticità ha cominciato a incendiare i pozzi con dichiarazioni allucinanti. De Laurentiis è inferocito e vorrebbe licenziarlo. Del resto, le dichiarazioni dopo Bologna rappresentano un danno d’immagine alla società. Conte vorrebbe dimettersi, ma alla fine nessuno dei due fa un passo.

Se non succederà qualcosa di clamoroso, a mio avviso Conte chiuderà a fine stagione a Napoli con un anno di anticipo. Come sempre sta cercando di andare alla Juve, mantenendo i rapporti con Chiellini, che dentro la Juve è sempre più in ascesa dal punto di vista delle scelte tecniche. Ha portato il direttore Ottolini, ha portato Spalletti, però flirta con Conte. Questo è il calcio un po’ miserabile che troviamo in Italia. Il Napoli ha speso più di 300 milioni in due anni sul mercato e di certo non l’avrà fatto alle spalle di Conte, che, al contrario, avrà avallato tutte le scelte. Il problema è che, come al solito, poi non si fida dei giocatori e mette in campo sempre gli stessi. Ha una squadra logora, con gente non giovanissima, vedi Di Lorenzo, e non riesce a fidarsi dei nuovi. Ha dovuto adattare un modulo per non lasciar fuori De Bruyne ed è andato completamente nel pallone. Il vero problema del Napoli sarà tra due anni, quando, con tutto quello che ha speso, non avrà più soldi ma si troverà a dover rifondare una squadra che non è più giovane. Secondo me De Laurentiis deve aprire una riflessione su questo”.