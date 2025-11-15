Pisacane esalta Conte: “Allenatore enorme, non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"

Intervistato dal Corriere dello Sport, l’allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, ha detto la sua anche sul caso Conte a Napoli: "Un allenatore enorme, la sua storia parla per lui: non ha mai regalato un minuto del suo lavoro e se si parla di permesso, vuol dire che è concordato con il club. Ci sono momenti in cui devi gestire la squadra e anche te stesso o esigenze che all’esterno non si vedono: la verità sta nel centro sportivo e nessuno può varcare quella porta".