Criscitiello e la sua griglia scudetto: "Ecco le mie prime quattro in campionato"

"La tegola Lukaku si abbatte su Antonio che, però, rimedia con Hojlund che era il secondo obiettivo del Milan". Così scrive nel suo editoriale per Sportitaluia Michele Criscitiello, provando a tracciare un bilancio di questa sessione estiva del calciomercato in Serie A: "Napoli bene anche nelle uscite. Se il mercato regala delle indicazioni, allora, la griglia scudetto è Napoli- Inter- Roma- Juve- Milan.

Non si offenda Pioli se non inseriamo la viola in corsa scudetto e Champions. Sessione da incubo per la Lazio e Sarri. Se oggi accontentano in qualcosa Gasperini la Roma potrà essere la grande forza del campionato mentre l’Atalanta con l’arrivo di Juric ha cannato il post Gasp che rischia di ridersela bellamente sotto i baffi".