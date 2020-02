Criscitiello: "Giusto fermarsi, ma fermiamo tutto perché così falsiamo il campionato"

Il giornalista Michele Criscitiello si è soffermato nel suo consueto editoriale su Tmw sullo stop del campionato per via dell'emergenza Coronavirus: "C'era solo una cosa, da fare, di originale questa volta. Lasciare uno spazio completamente bianco anche perché non sappiamo davvero cosa raccontarvi. Se volete vi parliamo di serie B, serie C e serie D (una parte, non tutta, considerato che circa 30 partite sono state rinviate). Non parliamo di sanità perché non ne abbiamo le competenze. Ha ragione Simone Inzaghi che la salute viene prima del calcio ed è giusto fermare alcune partite ma è altrettanto vero che siamo di fronte ad una contraddizione unica. Il calcio si ferma, chiudiamo scuole, cinema e musei ma il problema non cambia".

"Siamo i più sfigati in Europa e ci siamo accorti tardi di tutto. Fiorentina-Milan si gioca nonostante l'invasione milanese a Firenze e Brescia-Napoli 48 ore prima è più "sicura" di Inter-Sampdoria. Parliamo di calcio e non di salute o politica. Giusto fermare il calcio ma o si ferma il campionato o si falsa tutto. L'Inter non sa quando recuperare, la lotta salvezza è compromessa da squadre che ora stanno bene o sotto un tram e quando recupereranno non sappiamo come staranno. Non sappiamo quando si tornerà in campo e se si giocherà il prossimo week end. Nell'anno in cui era bellissima la volata scudetto. Dico era perché l'Inter rischia seriamente di essere danneggiata non tanto dal rinvio di ieri ma dai recuperi nella bolgia di Europa League e Coppa Italia.

"Abbiamo fatto in tempo ad apprezzare la crescita del Napoli di Gattuso, anche se ha vinto contro un Brescia con un piede in serie B. Abbiamo visto la Juventus vincere ma ancora non convincere. Contro una Spal con quasi due piedi in serie B. E ci siamo goduti Genoa-Lazio a pranzo, dove è vero che Nicola ha perso ma ha ridato anima alla squadra che sembra più viva che mai. La Lazio è uno spettacolo e meriterebbe questo scudetto se continuasse così. Pensate che spreco quei punti persi ad inizio stagione. In 3 giorni saremo tutti guariti e due città fermate nel week end per il coronavirus torneranno a pieno regime. Che Dio ce la mandi buona".