Criscitiello: "Inter-Milan, che figuracce sul mercato! Il Napoli sta prendendo chi vuole"

vedi letture

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta facendo un gioco a parte rispetto a tutte le altre, che invece hanno fatto una confusione esagerata, che la metà basta. Al di là dei giocatori, che sono mirati, tutti acquisti intelligenti, io ci tengo a sottolineare la forma. Il Napoli è cambiato nelle operazioni di mercato: li punta, li fa, li chiude. Una volta lo facevano altre società in Italia e il Napoli era tra quelle che ogni tanto faceva confusione, ora a fare confusione sono le altre. Il Napoli è la squadra da battere senza alcun dubbio perché l'Inter ha Chivu in panchina che ha esperienza zero e alla lunga l'esperienza la paghi. Il Milan, la Juventus e le altre sono tutte più indietro".

Elmas? Da quello che sappiamo noi è tutto fatto. Hojlund oggi lo chiude. Hojlund lo voleva il Milan e l'ha portato a passeggio per un mese, senza riuscire a prenderlo. Le figuracce che stanno facendo Milan e Inter sono evidenti. Dal caso Lookman per i nerazzurri alla questione attaccante per i rossoneri. Il Napoli prima era una piccola stellina dietro il firmamento delle tre grandi d'Italia, ora si è invertito tutto. Colpo finale? Me l'aspetto dal Milan perché se non lo fa bisogna chiudere Milanello. Allegri è su tutte le furie, va a Lecce senza Leao, senza Jashari, senza attaccante. Il Milan deve fare un colpo".