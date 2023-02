Criscitiello ironico: "Che noia Spalletti, ci hai stufato! Lo scudetto del Napoli è quello della meritocrazia"

Così ironizza Michele Criscitiello su Sportitalia.come sullo strapotere in campionato del Napoli.

E peccato che non ci sia più neanche il grande Massimo Troisi. Da tifoso del Napoli si perderà uno spettacolo unico, uno di quelli che solo lui sapeva fare. A Reggio Emilia, almeno io, ho avuto una sensazione. Che la festa di Napoli sia iniziata venerdì sera. E conoscendo Napoli, giustamente, continuerà ancora a lungo. Fanno bene. Se la devono godere tutta e ce la godremo con loro. In fondo lo scudetto del Napoli andrà bene a tutti. Sarà quello della meritocrazia. I milanisti dicono "meglio il Napoli che l'Inter". Gli interisti "meglio il Napoli che il Milan", gli juventini "meglio il Napoli che l'Inter". Ci mancano solo che i napoletani dicano "meglio noi che qualcun altro" e siamo a posto. Vince il Napoli ed è una notizia per il calcio italiano ma la notizia è doppia: vince a mani basse per netta superiorità. Spalletti è noioso, ci ha anche stufato. Il Milan campione d'Italia in un mese perde tutto con tutti. L'Inter perde in casa con l'Empoli e pareggia con la Samp ad un passo dalla B. La Juventus fa 0 punti con il Monza. Ci fanno divertire tutte tranne il Napoli che non conosce soste. Almeno in Coppa ha lasciato la mano alla Cremonese. Napoli è il trionfo della competenza e della programmazione. Non ci sono soldi buttati dalla finestra e c'è la competenza di liberarsi dei big e di vincere con i perfetti sconosciuti. Luciano e Cristiano la stanno facendo grossa. Giuntoli è un figlio del calcio di Provincia e questo scudetto dovrà goderselo per tutta la vita.