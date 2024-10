Criscitiello: "Scudetto? Se l'Inter si rilassa, il Napoli può approfittarne"

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto in diretta su TvPlay per parlare dei temi del giorno in Serie A: "Apprezzo i tentativi di Rocchi di spiegare, ma dobbiamo renderci conto che alcuni arbitri sono davvero incapaci. L’errore più grave dell’ultima giornata? Ce ne sono stati davvero tanti. Sono stati incapaci di sfruttare la tecnologia. Siamo diventati ridicoli: prima gli arbitri erano scarsi ora sono proprio incapaci".

Sul Napoli: "Se mantiene il passo, può vincere lo Scudetto. Poi non gioca le coppe e questo non deve essere dimenticato. Conte fa bene al primo anno, anche al secondo, forse al terzo tende ad esasperare i calciatori. La Juventus sta facendo molta fatica, se non ho contato male, Di Gregorio ha toccato più palloni di Vlahovic. Va bene ripartenza da basso, ma stiamo esagerando. Contro la Lazio in 10 ha vinto a fatica, non è stata una vittoria convincente. Se l’Inter si rilassa troppo, al momento più Napoli che Juve ne può approfittare".