Ct Macedonia festeggia: "Abbiamo vinto all'italiana contro gli italiani”

Blagoja Milevski, ct della Nord Macedonia, è atteso in sala stampa per commentare l'impresa del Barbera.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Blagoja Milevski, ct della Nord Macedonia, è atteso in sala stampa per commentare l'impresa del Barbera. La sua squadra ha battuto l'Italia e ora, in Portogallo, si giocherà in partita secca l'accesso al Mondiale in Qatar.

23.12 - Ha inizio la conferenza stampa: "Abbiamo vinto all'italiana contro gli italiani, un gol con due tiri. Sono contentissimo per questa vittoria, sono orgoglioso per questi ragazzi. Tutte le energie da domani saranno sul Portogallo".

Gli infortuni sono seri?

"Assolutamente no, per la prossima gara saranno a disposizione. E poi ci sarà Elmas che ci darà una grossa mano".

Quanto è stato importante Trajkovski?

"Sono molto felice per il suo gol. La partita era preparata in questo modo, sappiamo che l'Italia è una grande squadra e con grandi giocatori ma noi abbiamo fatto una grande partita".

Si aspettava la Nord Macedonia a questo punto?

"Assolutamente sì, conosciamo la nostra forza. Prima della gara avevo detto ai ragazzi di divertirsi e infatti si sono divertiti".

23.22 - Conclusa la conferenza stampa