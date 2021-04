Ct Norvegia umilia la Juve: "Che ci fa nella SuperLega? Ha solo due punti in più del Napoli"

Stale Solbakken, ct della Norvegia, non ha peli sulla lingua quando si parla della partecipazione della Juventus alla prossima Superlega europea. Questo quanto dichiarato dal ct a TV2.no: "Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. L'altro giorno ha perso con l'Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega?"