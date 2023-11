Ct Slovacchia: "Lobotka giocatore di grande livello. Scudetto? L'Inter ha qualcosa in più"

Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia qualificata ad Euro 2024, ha parlato a margine di un corso di aggiornamento a Siena ai media presenti: "Voglio ringraziare l'Associazione Allenatori di Siena, per me è un onore essere qui. Sono partito dal basso e i sogni vanno inseguiti".

Quanto è importante essersi qualificati per l'Europeo e a che cosa puntate?

"Prenderemo quello che viene dai sorteggi. Il nostro obiettivo principale lo abbiamo già raggiunto, quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Non possiamo competere con alcune nazionali. Chiaramente vorrei evitare l'Italia perché è la Nazionale del mio Paese, ha giocatori forti e un allenatore bravo".

Che selezione è quella slovacca?

"È una nazione che nonostante sia piccola riesce a sfornare giocatori di grande livello, vedi esempi come Hamsik, Skriniar e Lobotka".

È un orgoglio essere ct?

"Rappresenti un popolo, hai tanta pressione addosso, ma allo stesso tempo ti dà tante soddisfazioni".

Che cosa pensa di Italiano e dei viola?

"La Fiorentina è una buona squadra. Italiano lo conosco e lo stimo tantissimo. Quest'anno potrebbe essere l'anno giusto per levarsi alcune soddisfazioni".

Chi vince il campionato?

"L'Inter ha qualcosa in più di tutte, ma occhio alla Juve che senza coppe può essere pericolosa".