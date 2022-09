Ct Ungheria: "La vittoria col Liverpool può distogliere l'attenzione, ma Spalletti lavorerà tanto su questo"

"Lo Spezia ha una tifoseria caldissima ed è un'ottima squadra, ma la differenza alla lunga potrebbe emergere".





A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Marco Rossi, commissario tecnico dell'Ungheria: "Come si programma una stagione a ridosso del Mondiale? È una situazione anomala, nasconde sicuramente delle insidie. Ad oggi è comunque impossibile effettuare delle programmazioni nel calcio. Bisogna lavorare subito per entrare in condizione, ma poi si vedrà".

Commento sulle ultime prestazioni di Meret? "Parere sulle manovre dal basso che influenzano spesso le prove dei portieri? "A me piace partire dal basso, ma bisogna valutare le circostanze di volta in volta. Una squadra deve essere allenata secondo diverse condizioni. La costruzione dal basso dal genere di calciatori presenti all'interno di una rosa, ma anche dal sistema di gioco degli avversari. Sono situazioni da considerare a seconda della strategia adottata".

Lo Spezia è l'unica squadra in Serie A a non aver mai perso al Maradona... "Nel calcio influisce fortemente un fattore di causalità. Credo che ci siano tutte le condizioni per far sì che il Napoli conquisti i tre punti. Forse la vittoria con il Liverpool potrebbe distogliere l'attenzione della squadra, ma Spalletti lavorerà tanto su questo aspetto. Lo Spezia ha una tifoseria caldissima ed è un'ottima squadra, ma la differenza alla lunga potrebbe emergere".