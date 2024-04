Ct Ungheria: "Leggo spesso di un nome per la panchina, penso sia quello giusto"

Ospite di Club Napoli All News su TeleclubItalia, il Ct dell'Ungheria Marco Rossi ha affrontato molte tematiche

Nel corso della sua intervista, il ct si è soffermato inevitabilmente sulla disastrosa stagione del Napoli e sui possibili scenari del futuro della società azzurra: "Era una stagione in cui era molto difficile, come questa dopo lo strepitoso successo della scorsa stagione, ma sono stati fatti degli errori e in questa stagione non si è riuscita a dare continuità ad un progetto. Mi è apparso che in questa stagione sia venuta meno la progettualità e la programmazione per il futuro".

Rossi fa il punto sulla nuova leva di allenatori italiani: "Negli ultimi anni si stanno affermando sempre di più nuovi allenatori come Thiago Motta, Italiano e Palladino, anche se ci sono altri che anche facendo meno riescono costantemente a trovare spazio. Questo dipende molto dalle relazioni e dal fatto che ce ne sono tanti bravi e questo funziona molto in Italia, per questo chi come me non riesce a trovare la possibilità di lavorare in Italia è giusto ed intelligente ad andare all'estero, poiché il mercato mondiale è molto più esteso di quello italiano".

Sulla possibilità di poter allenare sia un Club che una Nazionale dice la sua il Ct Rossi: "Io sulla possibilità del doppio incarico penso che sia qualcosa di possibile, ho i miei dubbi quando il campionato è di alto livello come quello italiano, quindi è possibile farlo come ha fatto Calzona per qualche mese ma non di più, un doppio incarico è più possibile se alleni una nazionale e qualche Club impegnato in qualche campionato meno competitivo".

"Leggo spesso sui giornali che viene accostato il nome di Italiano sulla panchina del Napoli per la prossima stagione, e penso sarebbe una scelta azzeccata".