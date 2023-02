Cucchi: "Sfida Spalletti-Sarri suggestiva, ma la Lazio non può fermare questo Napoli"

"È vero che ogni partita fa storia a sé, ma in questo momento non vedo squadre davvero in grado di fermare il Napoli".

Spalletti-Sarri, sfida a colpi di bellezza? Sì, ma la Lazio non può fermare questo Napoli, non è all’altezza degli azzurri. È vero che ogni partita fa storia a sé, ma in questo momento non vedo squadre davvero in grado di fermare il Napoli. Si tratta di una sfida suggestiva, emotivamente impattante per Sarri che ritrova il suo vecchio stadio ed è scontro tra la prima e la terza difesa del campionato: sarà interessante vedere come si svilupperà il match".