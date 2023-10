Cucci controcorrente: "Avere 17-18 titolari può mandare solo in confusione Garcia"

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è forte in panchina, ma io dico una cosa su questo tema. Tempo fa mi sono permesso di dire che dare giocatori in più agli allenatori vuol dire metterli in difficoltà. Liedholm diceva che in 10 si gioca meglio.

Era un paradosso, ma quando a un allenatore, soprattutto agli inizi della sua attività in un club, gli dai 17-18 titolari non fai altro che creare confusione perché gli dai altre idee e lo metti in difficoltà. Il turnover è una bestialità, gli allenatori così non riescono a realizzare una squadra vera, che gioca a memoria".