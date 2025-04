Cucci controcorrente: "Non disputare le coppe non è mai un vantaggio"

Il giornalista Italo Cucci, firma storica, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il destino di questo campionato è praticamente nelle mani del Bologna, che ha fatto il suo dovere contro il Napoli e che ora è chiamato a farlo anche contro l'Inter. I felsinei contro gli azzurri avrebbero anche potuto vincere. Ci sono ancora sette partite, abbastanza per considerare il Napoli ancora in corsa per lo scudetto.

Ripeto da inizio stagione che non disputare le Coppe non è mai un vantaggio: vincere aiuta a vincere, dà entusiasmo, immaginate il Napoli che ha dovuto guardare ieri la vittoria dell'Inter contro il Bayern, è sembrata l’Inter tremenda degli anni '60. L'assenza delle Coppe non è mai un vantaggio, il Napoli senza impegni europei non è mai stato favorito. Ora però anche i napoletani sono chiamati a fare la loro parte: vedo troppo piagnonismo, c'è una squadra che sta facendo un‘ottima stagione, ci deve essere fiducia nella squadra, che metterà l'impegno giusto. Non bisogna essere tafazziani”