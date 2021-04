Cucci: "Gattuso corre veloce verso la Champions, Pirlo verso l'uscita"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Italo Cucci: "Juve-Napoli è una partita che vedo volentieri. Abbiamo dovuto aspettare tanto tempo e dopo i tribunali finalmente abbiamo questa gara. A ottobre il Napoli aveva l’occasione di vincere, viste le difficoltà della Juve, ora per gli azzurri è ancora meglio vista la squadra di Pirlo dell’ultimo periodo. Credo che sarà una bella partita e i due club saranno più vicini di qualche tempo fa dopo i chiarimenti tra Agnelli e De Laurentiis. Un’altra cosa buffa riguarda i due allenatori, uno va veloce verso la zona Champions, mentre l’altro verso l’uscita.

Incontro tra Agnelli e Allegri a Forte dei Marmi? Potrebbe essere causale, ma comunque è avvenuto in pubblica piazza e quindi non c’è nessun mistero. Credo che non ha riguardato il ritorno del tecnico toscano alla Juventus.

Ritorno del pubblico per gli Europei? Se è vero quello che stiamo vivendo e la confusione delle varie ipotesi, allora è solo un desiderio se per quella data i tifosi potranno tornare negli stadi".