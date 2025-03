D’Agostino: “Col doppio play Gilmour-Lobotka si è alzata la qualità, la palla gira veloce"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto l’ex calciatore e allenatore Gaetano D’Agostino: “Il gol di Dimarco su punizione è stato bello, ma mi è dispiaciuto che lo abbia segnato al Napoli. Tifo per la Roma ma ho una forte simpatia degli azzurri.

Gilmour? Mi piace il doppio play, perché lui e Lobotka sanno palleggiare e rallentare il gioco. Forse si perde un po’ di fisicità che può garantire Anguissa, ma il pallone gira veloce e si è alzato qualcosa dal punto di vista della qualità. Raspadori si è fatto trovare pronto, anzi prontissimo. Bisogna fargli i complimenti. Contro la Fiorentina ha fatto un gol bellissimo, anche grazie al lavoro di Lukaku. A volte è un giocatore un po’ anarchico, ma è bravo ad attaccare lo spazio e vede la porta. Lo abbiamo visto anche mezz’ala ed esterno, ma in quella posizione ha sicuramente trovato la sua dimensione ideale.

Ritorno al 4-3-3? Adesso fare fuori Raspadori è molto difficile. Di certo con l’entrata di Neres ci saranno più soluzioni. Il brasiliano favorisce la superiorità numerica nel saltare l’uomo, ma questo si può fare anche nell’ultima mezz’ora di partita.

Atalanta? Può essere la vera rompiscatole per la corsa scudetto. Sono sicuro che dirà la sua, soprattutto se dovesse battere l’Inter. Per fortuna gli azzurri giocheranno prima e saranno relativamente liberi dalle pressioni. Sono sicuro che domenica sera, in ogni caso, il Napoli si troverà in una situazione favorevole e interessante.

Segnare su punizione? Sicuramente bisogna essere portati. Però come qualsiasi talento bisogna allenarlo. Però se non c’è quel talento innato non è una cosa che si può imparare”.