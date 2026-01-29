Video D’Agostino: “Conte ha perso anche con la comunicazione: stancante e dà alibi alla squadra”

Conte ha perso la qualificazione con la sua comunicazione. Così Gaetano D’Agostino parla ai microfoni di Cronache di Spogliatoio: “Quando si creano negli alibi ai calciatori, non è mai una cosa buona all’interno dello spogliatoio. Conte ha sbagliato modo di comunicare, sempre usando questa parola ‘difficoltà’.

Non metto bocca su quello che lui vive quotidianamente, ma non si può sempre dire che la rosa è corta. Anche perché il motivo è che ci sono gli infortuni, e questi infortuni dovranno pur essere causati da qualcosa. Dire sempre di essere in difficoltà non ha aiutato il gruppo”.