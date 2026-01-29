Vergara a Sky: "Scambierei il mio gol per la qualificazione! E no, non sono felice"

Antonio Vergara, trequartista del Napoli, è intervenuto nel corso del post-partita ieri al Maradona ai microfoni di Sky Sport: "Ero felicissimo nel momento del gol, però ora sono amareggiato, deluso, perché per me alla fine conta la squadra. Scambierei il mio gol con la qualificazione. È il sogno di qualsiasi napoletano segnare in Champions nello stadio della propria città, ma la mia serata si conclude con delusione.

Gol? È una giocata un po’ da strada, sì, la provo sempre in allenamento. Tutti mi prendono in giro dicendo che mi accartoccio, ma oggi ha funzionato. Da parte di tutti c’è rammarico per non aver fatto di più nelle partite precedenti. Questa ce la siamo giocata. Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in una situazione di grande emergenza. Abbiamo fatto bene, potevamo vincerla sicuramente ma l’amarezza è non aver fatto punti nelle gare passate".