Monti: "Napoli inguardabile in Champions. Infortuni? Gestione rotazioni pessima"

Sui suoi canali social, il giornalista de Il Mattino Gianluca Monti ha commentato l'eliminazione del Napoli dalla Champions League: "I numeri raccontano spesso la verità, anche se vanno interpretati. Il Napoli ha perso già troppe gare in campionato e soprattutto è stato veramente inguardabile in Champions dove Conte (ancora una volta) ha faticato perché la gestione delle rotazioni è stata pessima e limitata a causa degli infortuni, che sono una colpa e non un alibi.

Lo scorso anno, il Napoli di Conte ha avuto anima, equilibrio, qualità nei 14/15 titolari, organizzazione e quel pizzico di fortuna che aiuta i vincenti. Quest’anno la sorte ha girato un po’ le spalle, il mercato è stato un flop (quasi) totale (Mc Tominay resta il vero grande colpo di questi due anni, Hojlund è un ottimo centravanti ma il resto…) e questa eliminazione è purtroppo meritata".