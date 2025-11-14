D'Agostino: "Ho un'idea-provocazione su Conte, ma l'ho notato subito..."

vedi letture

Gaetano D'Agostino, ex regista del calcio italiano, oggi allenatore, ha parlato a Cronache di Spogliatoio degli ultimi risultati raggiunti da Conte in stagione: "Non è che Conte, un'idea-provocazione la mia, non sappia gestire la settimana quando la squadra deve rifiatare, non deve allenarsi o deve diminuire i carichi visto che va sempre a duecento all'ora?

Perché vedo, rispetto all'anno scorso e agli anni della Juve, che quando c'è stata solamente una competizione le squadre volano. Altrimenti non ho spiegazioni. Non è una questione di letture delle gare, lui ha allenato la nazionale, conosce le gare europee. Ma forse quando ci sono tre partite in una settimana lui fa fatica e anche la squadra fa fatica. Il Napoli sembrava un'altra squadra. Magari lui non può preparare la partita come lui vorrebbe".