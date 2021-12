D'Amico: "Al Napoli Sarri fece il miglior calcio degli ultimi 10 anni, ma alla Lazio non s'è visto"

La Lazio non riesce proprio a decollare e noi abbiamo provato a parlarne con un autentico simbolo dei biancocelesti come Vincenzo D'Amico. Peraltro nelle ultime ore il presidente Lotito ha manifestato l'intenzione di allungare il contratto di Sarri fino al 2025. "Io sono un ammiratore di Sarri - dice D'Amico a Tuttomercatoweb.com - però per ora il suo gioco non si è visto. Forse quella del rinnovo è una mossa per far capire che l'allenatore è lui e resterà lui. Però vorrei vedere altro, perché il Napoli di Sarri negli ultimi dieci anni ha giocato il miglior calcio d'Italia".