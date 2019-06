D'Amico: "Da anni attendiamo l'esplosione di James! Sarri? Importante riaverlo con Ancelotti e Conte..."

Il noto procuratore sportivo Andrea D'Amico, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per soffermarsi su alcuni temi: "La speranza è che il campionato italiano sia competitivo e riavere allenatori vincenti come Sarri, Ancelotti e Conte in Italia è molto importante. Le squadre che possono vincere i rispettivi campionati sono sempre le stesse, ma è storico che la Juve abbia vinto 8 scudetti di fila.

Non credo che Sarri avrà un impatto negativo, si pensava lo stesso anche dopo di Allegri, quando sostituì Conte, ma ha continuato a vincere perchè l'organico della Juve è di tutto rispetto e anche quest'anno la Juve parte favorita.

James Rodriguez è un giocatore importante e da anni aspettiamo la sua esplosione.

Masiello? E' un punto di forza dell'Atalanta e devo dire che la Champions è stato un traguardo importantissimo".